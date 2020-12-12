12 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Leverbe önerisi

Leverbe önerisi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2020

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da Maxime Leverbe ismi gündeme geldi. Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi. 1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı. Futbola Ajaccio'da başlayan Leverbe 2016'dan bu yana İtalyan takımlarında boy gösteriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu
Cimbom zorlu fikstüre giriyor! İşte Terim'in 8 maçlık planı Cimbom zorlu fikstüre giriyor! İşte Terim'in 8 maçlık planı
G.Saray'da transfer çıkmazı! Ocak ayı için formül aranıyor G.Saray'da transfer çıkmazı! Ocak ayı için formül aranıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör