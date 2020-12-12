Galatasaray'a Leverbe önerisi

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.

Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da Maxime Leverbe ismi gündeme geldi. Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi. 1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı. Futbola Ajaccio'da başlayan Leverbe 2016'dan bu yana İtalyan takımlarında boy gösteriyor.

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