Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru için girişimlerinin sürdürürken, Nijeryalı yıldıza bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için masaya bir takım daha oturdu.

Fotomaç'ın haberine göre; Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu transfer listesine dahil etti. Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

ZİRVE İÇİN ONYEKURU

Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadroya katılmak isteniyor.