18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, Henry Onyekuru için girişimlerinin sürdürürken, Nijeryalı yıldıza bir talip daha çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

ve 'nin gündeminde yer alan 'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı oyuncu için masaya bir takım daha oturdu.

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

Fotomaç'ın haberine göre; Belçika Ligi'nden Antwerp, kanat oyuncusunu listesine dahil etti. Antwerp, Pro League'de 17 hafta sonunda liderin 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

ZİRVE İÇİN ONYEKURU
Liderle arasındaki puan farkı açılmaya başlayan Antwerp, kanata ve forvete yapacağı hamlelerle yeniden zirveye oynamak istiyor. Nijeryalı oyuncu Onyekuru da bu hedefle kadroya katılmak isteniyor.

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

ekiplerinden ve 'nin ocak ayındaki ara döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Monaco'da süre almakta zorlanıyor.

Henry Onyekuru'ya bir talip daha! Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı

"ONYEKURU BİR DAHA OYNAYAMAZ"
Monaco'da Hırvat teknik adam , 'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı. Niko Kovac; "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.

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