Galatasaray'da Radamel Falcao'ya 2 talip birden!
Galatasaray'a geldiği günden beri beklenen performansı gösteremeyen ve sakatlıklarla boğulan Radamel Falcao, Mbaye Diagne'nin yedeği konumuna geldi. Ocak ayında Kolombiyalı futbolcu ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılara transfer müjdesi geldi.
Falcao'nun MLS Ligi'ne gideceği iddiaları dolaşırken Meksika'dan sürpriz bir haber geldi. Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edildi.
Falcao'ya ilgi gösteren takımların adlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktarı çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi.
Meksika'dan bazı gazeteler bu takımların 'Monterrey' ve 'America' olduğunu, bazıları ise 'Cruz Azul' ya da 'Guadalajara' olabileceğini iddia etti.
TAM 155 GÜN OLDU
Bu sezon da sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao 52 gündür formasından uzakta... Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurumspor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G.Birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu. Galatasaray'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falcao, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
ARTIK YEDEK
Formasını Diagne'ye kaptıran Falcao, Galatasaray'da yedek santrfor konumuna düştü. Karagümrük maçına yetişse bile kulübede oturacak. Eğer bu maçta da yer almazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı (29) eşitlenecek.
(Fotomaç)
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