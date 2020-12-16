Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, 2 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, 2 futbolcusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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