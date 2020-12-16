16 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'da 2 futbolcu corona virüsüne yakalandı!

Cimbom'da 2 futbolcu pozitif! Karagümrük maçı öncesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 Giriş Tarihi: 16.12.2020

'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak , 2 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

, 2 futbolcusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşte G.Saray - Darıca G.Birliği maçının özeti! haberin devamı

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