Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazır

Galatasaray, 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna Radamel Falcao'yu katmıştı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılarda bir türlü beklenilen performansı gösteremedi ve sakatlıklardan kurtulamadı. Bunun üzerine devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Cimbom'dan flaş bir golcü hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri