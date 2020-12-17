17 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Fatih Karagümrük maçına hazır

Galatasaray Karagümrük maçına hazır
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

'in 13. haftasında Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'nde yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Cuma günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 'le karşılaşacak.

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