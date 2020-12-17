Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 28 mücadeleyi kaçıran Kolombiyalı golcü 5 Kasım tarihinden bu yana takımdan ayrı. Hal böyle olunca hem yüksek maliyeti hem de, performansı nedeniyle devre arasında gönderilmesi planlanan yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılıyor.