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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Galatasaray, 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna Radamel Falcao'yu katmıştı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılarda bir türlü beklenilen performansı gösteremedi ve sakatlıklardan kurtulamadı. Bunun üzerine devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Cimbom'dan flaş bir golcü hamlesi geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:23
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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının en yakın takipçisi konumunda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle üst tura yükselmeyi başarmıştı.

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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine az bir süre, iyi gidişatını ligin ikinci devresinde de sürdürmek isteyen Aslan, ara transfer için de kolları şimdiden sıvamış durumda.

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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Özellikle gol yollarında büyük umutlarla görkemli bir şekilde kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenilen performansın bir türlü alınamadığı Radamel Falcao ile yollar ayrılabilir...

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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 28 mücadeleyi kaçıran Kolombiyalı golcü 5 Kasım tarihinden bu yana takımdan ayrı. Hal böyle olunca hem yüksek maliyeti hem de, performansı nedeniyle devre arasında gönderilmesi planlanan yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılıyor.

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Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Radamel Falcao gidiyor o geliyor...

Son olarak Falcao'nun MLS Ligi'ne gideceği iddiaları dolaşırken Meksika'dan sürpriz bir haber gelmiş, Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edilmişti.

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