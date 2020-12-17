Galatasaray'da Ryan Babel'e teklif var! Menajeriyle görüştüler

Galatasaray'da yolları ayrılacağı konuşulan Ryan Babel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Marsilya'nın Hollandalı oyuncunun menajeriyle transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Babel'e yakın takip… Bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Yönetim resmi teklif yapılmasını bekliyor.

(Takvim)

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