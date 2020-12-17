17 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel'e teklif var! Menajeriyle görüştüler

Ryan Babel'e teklif var! Menajeriyle görüştüler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

'da yolları ayrılacağı konuşulan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Marsilya'nın Hollandalı oyuncunun menajeriyle transferi için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Babel'e yakın takip… Bir süredir kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Yönetimi'nin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Yönetim resmi teklif yapılmasını bekliyor.

(Takvim)

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