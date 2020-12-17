Basketbol: FIBA Avrupa Ligi: Galatasaray: 58 - Sopron Basket: 70 (MAÇ SONUCU)
FIBA Kadınlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, sahasında Sopron'a 70-58 yenilerek gruptaki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Macaristan'daki Novomatic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Sapron Basket, ilk çeyreğini 14-12 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 38-25 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan Sapron Basket, üçüncü periyotunu 56-41 önde kapattığı karşılaşmayı 70-58'lik skorla kazandı.
Sopron Basket'te 16 sayıyla Gabby Williams, Galatasaray'da 15 sayıyla Courtney Monae Williams takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yine Macaristan'da Sopron Basket ile karşılaşarak rakibine kaybeden sarı-kırmızılılar, turnuvada henüz galibiyet elde edemedi. Sopron Basket ise 4'te 4 yaparak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü.
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