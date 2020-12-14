14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Pastore için dev yarış! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Son dakika transfer haberi: Roma'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği 'nin Türk takımlarının da radarında olduğu iddia edildi. ve de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Roma'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği 'nin Türk takımlarının da radarında olduğu iddia edildi. İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre; birçok kulübün takibinde olan 31 yaşındaki on numaranın, , ve MLS'ten ciddi talipleri var. ve de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istedi. Kalça ameliyatı sonrasında sahalara geri dönüş hazırlığı yapan 31 yaşındaki Pastore'nin kısa bir süre içinde karar alacağı belirtidi.

JAVİER PASTORE KİMDİR?
2018'de 'den 25 milyon euro'ya alınan ancak gözden düşen Pastore, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Tangocu, daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.

Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

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