Pastore için dev yarış! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberi: Roma'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği Javier Pastore'nin Türk takımlarının da radarında olduğu iddia edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Roma'nın gözden çıkardığı ve Ocak'ta takımdan ayrılmasını bildirdiği Javier Pastore'nin Türk takımlarının da radarında olduğu iddia edildi. İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre; birçok kulübün takibinde olan 31 yaşındaki on numaranın, Suudi Arabistan, Katar ve MLS'ten ciddi talipleri var. Galatasaray ve Fenerbahçe de oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan bilgi istedi. Kalça ameliyatı sonrasında sahalara geri dönüş hazırlığı yapan 31 yaşındaki Pastore'nin kısa bir süre içinde karar alacağı belirtidi.



JAVİER PASTORE KİMDİR?

2018'de PSG'den 25 milyon euro'ya alınan ancak gözden düşen Pastore, Roma kariyerinde 32 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Tangocu, daha önce Huracan, Palermo ve PSG formaları da giydi.

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