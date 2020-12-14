14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başı Roma'nın kapısından dönen Marcao'nun değeri sürekli yükseliyor. İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar kapıyı ciddi bir rakamdan açma kararı aldı. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Cimbom'un Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

Sezon başında Roma yöneticileri 'a gelip Marcao için ile masaya da oturmuştu.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. Bu sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

YENİ FİYATI 20 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılılar, 9 milyon euro'luk tekliflere "Hayır" demişti. Yeni fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

ve 'den ciddi teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu ancak bu rakam masaya konmadan pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor.

Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

G.Saray sezon sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını düşünerek devrede elden çıkarmak istemiyor.

Fotomaç

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden Aslan'dan ara transfer bombası! 3 isim birden
Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe... Pastore için dev yarış! G.Saray ve F.Bahçe...
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı G.Saray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isimle anlaşma sağlandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör