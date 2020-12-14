Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başı Roma'nın kapısından dönen Marcao'nun değeri sürekli yükseliyor. İtalya ve İngiltere'den ciddi teklifler alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılar kapıyı ciddi bir rakamdan açma kararı aldı. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Cimbom'un Pacos Ferreira'dan 'scout transferi' olan Marcao her geçen gün değerine değer katıyor.

Sezon başında Roma yöneticileri İstanbul'a gelip Marcao için Galatasaray ile masaya da oturmuştu.

Anlaşma sağlanamamıştı. Marcao transferi son anda yatmıştı. Bu sezona da çok iyi başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu özelliklerini geliştirerek piyasasını yükseltti.

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