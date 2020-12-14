14 Aralık 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Ofansif futbol kimliğini tamamen oturtmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sistemin oturması için 3 yıldızın takıma katılmasını bekliyor. İşte operasyonun detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:12
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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

Uzun bir süredir 'saha parselizasyonu', 'dominant santrfor modeli' ve 'beki manipule etme' üzerinde çalışan teknik direktör Fatih Terim sonunda istediklerini almaya başladı.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

Sezonun başında hocanın kazandırmak istediği ve 'ofansif futbol' kimliği yüzünden biraz sallanan Galatasaray son haftalarda kendine geldi ve iddiasını ortaya koydu.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

Kariyerinin her döneminde futbolun yeniliklerini takip eden Terim, ikinci yarıda yapılmasını istediği transferlerle yeni oyun sistemini tamamen oturtacak.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

DOMİNANT SANTRFOR!
Transfer edilmesini istediği Salih Uçan tarzındaki regista ile 'saha parselizasyonu' konusunda sorunlar ortadan kalkacak. Yıllardır istediği Yaremchuk ile 'dominant santrfor modeli'ne ulaşacak.

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Galatasaray'dan ara transfer bombası! 3 isim birden

Hızlı kanat forveti Ahmed Musa ile 'beki manipule eden' oyuncuya kavuşacak. Salih, Yaremchuk ve Musa ile Fatih Terim sezon başında planlamasına başladığı "ofansif futbol kimliği"ni oturtmuş olacağına inanıyor ve bu 3 oyuncunun kadroya katılması için mutlaka şartların zorlanmasını talep etti.

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