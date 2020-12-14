Falcao'ya Higuain engeli

Galatasaray'da Falcao sıkıntısı yaşanıyor. İnter Miami'nin Kolombiyalı oyuncuya talip olduğu iddia edilirken ABD'de yeni yılda transfer sezonu 10 Şubat'ta açılacak. Ancak ABD ekibi kısa süre önce Juventus'tan Higuain'i de transfer etti.

Galatasaray'da Falcao sıkıntısı yaşanıyor. İnter Miami'nin Kolombiyalı oyuncuya talip olduğu iddia edilirken ABD'de yeni yılda transfer sezonu 10 Şubat'ta açılacak. Ancak ABD ekibi kısa süre önce Juventus'tan Higuain'i de transfer etti. MLS'de bütçe kısıtlaması var ve İnter Miami'nin bütçesinin büyük kısmını da Higuain karşılıyor. Bu yüzden Falcao'nun transferi oldukça zor görünüyor.

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