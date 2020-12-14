14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao'ya Higuain engeli

Falcao'ya Higuain engeli
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Galatasaray'da sıkıntısı yaşanıyor. İnter 'nin Kolombiyalı oyuncuya talip olduğu iddia edilirken ABD'de yeni yılda transfer sezonu 10 Şubat'ta açılacak. Ancak ABD ekibi kısa süre önce Juventus'tan 'i de transfer etti.

Galatasaray'da sıkıntısı yaşanıyor. İnter 'nin Kolombiyalı oyuncuya talip olduğu iddia edilirken ABD'de yeni yılda transfer sezonu 10 Şubat'ta açılacak. Ancak ABD ekibi kısa süre önce Juventus'tan 'i de transfer etti. MLS'de bütçe kısıtlaması var ve İnter Miami'nin bütçesinin büyük kısmını da Higuain karşılıyor. Bu yüzden Falcao'nun transferi oldukça zor görünüyor.

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