14 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ivan Rakitic'in Cim Bom mesajına Arda Turan'dan yanıt!

Rakitic'in Cim Bom mesajına Arda'dan cevap!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Son dakika haberi: Bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan ile Ivan Rakitic'in, sosyal medyadaki 'Galatasaray' diyaloğu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sevilla forması giyen Hırvat futbolcu, Arda'nın idman fotoğrafının altına "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı, Arda ise eski takım arkadaşına "Gel birlikte gol atalım kardeşim" sözleriyle yanıt verdi.

takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı 'a 'Galatasaray' mesajı yolladı.

Arda Turan ile bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan Hırvat yıldız, Turan'ın sosyal medyadadan paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

"CİM BOM GOL GOL GOL..."
Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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