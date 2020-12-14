Ivan Rakitic'in Cim Bom mesajına Arda Turan'dan yanıt!
Son dakika haberi: Bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan Arda Turan ile Ivan Rakitic'in, sosyal medyadaki 'Galatasaray' diyaloğu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sevilla forması giyen Hırvat futbolcu, Arda'nın idman fotoğrafının altına "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı, Arda ise eski takım arkadaşına "Gel birlikte gol atalım kardeşim" sözleriyle yanıt verdi.
İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Arda Turan'a 'Galatasaray' mesajı yolladı.
Arda Turan ile bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan Hırvat yıldız, Turan'ın sosyal medyadadan paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.
"CİM BOM GOL GOL GOL..."
Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.
Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.
Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve etkileşim aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları