Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...
Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği ve Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Hatayspor maçında attığı golle takımına katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma transferinin detayları ortaya çıktı. İşte genç futbolcunun Galatasaray'a transferinin perde arkası ve Emre Belözoğlu detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri
Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.
Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.
TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ
Sportıf direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.
Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.
Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.
BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.
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