07 Aralık 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği ve Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Hatayspor maçında attığı golle takımına katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma transferinin detayları ortaya çıktı. İşte genç futbolcunun Galatasaray'a transferinin perde arkası ve Emre Belözoğlu detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran , sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i döneminde ezeli rakibi 'nin elinden kaptı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan için ''Kesinlikle edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ
Sportıf direktörlüğe getirilen bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. 'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkası ortaya çıktı! Emre Belözoğlu...

BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da 'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem 'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.

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