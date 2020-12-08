Kemerburgaz’a başlayacağız

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi.

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri yanında gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak" ifadelerini kullandı.

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