08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Kemerburgaz’a başlayacağız

Kemerburgaz’a başlayacağız
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2020

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla 'nı hayata geçirdi.

Galatasaray Kulübü, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla 'nı hayata geçirdi. Kemerburgaz yanında gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yeni dalga ocakta! Aslan'da 4 ayrılık 2 transfer Yeni dalga ocakta! Aslan'da 4 ayrılık 2 transfer
Aslan bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam Aslan bombayı patlatıyor! Yıldız golcü ile anlaşma tamam
Everton'un vazgeçmiyor! İşte G.Saray'ın istediği rakam Everton'un vazgeçmiyor! İşte G.Saray'ın istediği rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör