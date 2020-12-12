12 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ocak ayı için formül aranıyor

G.Saray'da transfer çıkmazı! Ocak ayı için formül aranıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'da yabancı kontenjanının dolu olması transferde işleri zorlaştırıyor. Seri Onyekuru ve 'yı etmek isteyen Aslan, 3 yabancı göndermek zorunda. Sekidika ve Babel'e takım arayan Cimbom, 1 yabancısını daha gözde çıkarmak durumunda.

'da çıkmazı… 'ta 3 yabancı transferi yapmak isteyen yönetim, dolu olan 14 kişilik kontenjan sebebiyle zorlanıyor. Orta sahaya Seri'yi, sol kanada Onyekuru'yu forvete ise 'yı transfer etmek isteyen Aslan'ın bu isimlere yer açmak için 3 yabancısını göndermesi şart.

İLK YOLCULAR SEKIDIKA İLE BABEL

Yönetim yabancı kontenjanını açmak adına Sekidika'yı 'den bir kulübe kiralamak istiyor. Yönetim, geçen sezonun 2. yarısında Ajax'a kiralanan 'e de takım arıyor.

FATİH TERİM'İN ZOR KARARI

Onyekuru transferi sebebiyle Babel'in gidişine sıcak bakan 'i, 3. oyuncu seçimi için ise zor bir karar bekliyor. Yabancılar içinde en zayıf halka olarak ise kiralık Etebo gözüküyor.

ÖNCE KONTENJAN SONRA İMZA

Galatasaray yönetimi; Ahmed Musa, Onyekuru ve Seri'nin transferine nokta koymak için kontenjan sorununu çözmeyi bekliyor.

(Takvim)

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