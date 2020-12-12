Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ocak ayı için formül aranıyor
Galatasaray'da yabancı kontenjanının dolu olması transferde işleri zorlaştırıyor. Seri Onyekuru ve Ahmed Musa'yı transfer etmek isteyen Aslan, 3 yabancı göndermek zorunda. Sekidika ve Babel'e takım arayan Cimbom, 1 yabancısını daha gözde çıkarmak durumunda.
Galatasaray'da transfer çıkmazı… Ocak'ta 3 yabancı transferi yapmak isteyen yönetim, dolu olan 14 kişilik kontenjan sebebiyle zorlanıyor. Orta sahaya Seri'yi, sol kanada Onyekuru'yu forvete ise Ahmed Musa'yı transfer etmek isteyen Aslan'ın bu isimlere yer açmak için 3 yabancısını göndermesi şart.
İLK YOLCULAR SEKIDIKA İLE BABEL
Yönetim yabancı kontenjanını açmak adına Sekidika'yı Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor. Yönetim, geçen sezonun 2. yarısında Ajax'a kiralanan Ryan Babel'e de takım arıyor.
FATİH TERİM'İN ZOR KARARI
Onyekuru transferi sebebiyle Babel'in gidişine sıcak bakan Fatih Terim'i, 3. oyuncu seçimi için ise zor bir karar bekliyor. Yabancılar içinde en zayıf halka olarak ise kiralık Etebo gözüküyor.
ÖNCE KONTENJAN SONRA İMZA
Galatasaray yönetimi; Ahmed Musa, Onyekuru ve Seri'nin transferine nokta koymak için kontenjan sorununu çözmeyi bekliyor.
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