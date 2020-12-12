Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan büyük fedakarlık! Performansını korumak için...
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, performansını zirvede tutmak için her şeyi yapıyor. 25 yaşındaki oyuncu, bilimsel verilere dayanarak beslenme ve uyku düzenini şekillendirecek. Ayrıca, olası sakatlıkların önüne geçme imkânı yakalayacak.
Galatasaray'da sezonun en formda oyuncusu olan Taylan Antalyalı, 2.2 milyon TL garanti ücrete sahip. 3-4 milyon Euro kazanan yıldızlardan daha profesyonel davranan Taylan, performansını korumak için hiçbir maddi ve manevi fedakârlıktan kaçınmıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen hafta İstanbul'da özel bir kliniğe giderek gen haritasını çıkarttırdığı öğrenildi. Bilimsel verilerle beslenme ve uyku düzenini şekillendirecek Taylan Antalyalı, ayrıca olası sakatlıklara karşı vücut direnç düzeyi hakkında bilgi sahibi oldu. Taylan bireysel idmanlarda bu verilere göre kuvvetlendirme çalışmaları yapıp, sakatlık riskini minimuma indirecek. Kendisine çok iyi bakan, özel hayatına dikkat eden yıldız futbolcu, Alanyaspor ve Hatayspor maçından önce sakatlıklar yaşasa da tedavilere olumlu cevap verip sahaya çıkmıştı. Hatayspor maçı sonrasında takıma 3 buçuk gün izin verilmesine rağmen Taylan, Florya'ya gelmeye ve antrenman yapmaya devam etti.
(Sabah)
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