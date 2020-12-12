12 Aralık 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor ile gösterdiği performansla göz kamaştıran Ali Akman'ın transferinin bitirilmesini istedi. Yönetimin genç yıldız için yeşil-beyazlı kulübe önereceği rakam belli olurken, 18 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı kulübe imzasının yakın olduğu öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.12.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 06:14
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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Transfer bütçesini ocak ayına saklayan Galatasaray gözünü iç piyasayı çevirdi. Falcao'nun sık sık sakatlanmasından dolayı Diagne'nin yanına bir golcü daha planlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'da parlayan Ali Akman'ı mutlaka kadroya katmak istiyor.

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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla talep ettiği 18 yaşındaki santrfor için devre arasında Timsah'ın kapısı çalınacak.

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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Sezon sonu boşa çıkacak genç golcüyü yurt dışına kaptırmak istemeyen Cimbom, Ali'yi parlatıp ileriki sezonlarda yüksek bonservis bedeliyle göndermeyi hedefliyor.

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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

ÇİFT SANTRFOR OYNAR

İmparator'un ileri uçta pres yapabilen yırtıcı bir forvet istediği biliniyor.

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Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Takımın zaman zaman çift santrfor oynayacağı dönemde Ali'nin, Diagne veya Falcao'nun yanında yer alabileceği düşünülüyor.

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