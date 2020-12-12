Galatasaray'da Ali Akman imzaya yakın! Yapılacak teklif belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor ile gösterdiği performansla göz kamaştıran Ali Akman'ın transferinin bitirilmesini istedi. Yönetimin genç yıldız için yeşil-beyazlı kulübe önereceği rakam belli olurken, 18 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı kulübe imzasının yakın olduğu öğrenildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri