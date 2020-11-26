26 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Roman Yaremchuk harekatı! Fransız menajer getirecek

Aslan'a 1.91'lik golcü! Fransız menajer getirecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'in forvet transferi istemesi sonrası düğmeye basan , geçtiğimiz sezonlarda da etmek istediği Ukraynalı golcü 'u bir kez daha gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Teknik Direktörü 'in forvet talebinin ardından son birkaç yıl Galatasaray'ın gündemde olan için bir kez daha harekete geçildi. Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi. Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi.

Fotomaç'ın haberine göre; daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu. Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek. Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak.

46 GOLÜ VE 13 ASİSTİ VAR

Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında 'den 2 milyon euro'ya etmişti. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, 'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.

POZİTİF ÇIKTI

Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Ukraynalı yıldız, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif açıkınca tedavi altına alındı.

Terim'den yönetime transfer çağrısı! haberin devamı

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