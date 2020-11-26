Galatasaray'dan Roman Yaremchuk harekatı! Fransız menajer getirecek
Teknik direktör Fatih Terim'in forvet transferi istemesi sonrası düğmeye basan Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda da transfer etmek istediği Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'u bir kez daha gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in forvet talebinin ardından son birkaç yıl Galatasaray'ın gündemde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçildi. Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi. Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi.
Fotomaç'ın haberine göre; daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu. Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek. Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak.
46 GOLÜ VE 13 ASİSTİ VAR
Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.
POZİTİF ÇIKTI
Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Ukraynalı yıldız, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif açıkınca tedavi altına alındı.
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