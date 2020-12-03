Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim de, maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte deneyimli teknik adamın Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi kararı... | Son dakika Galatasaray haberleri