03 Aralık 2020, Perşembe

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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Teknik direktör Fatih Terim de, maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte deneyimli teknik adamın Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi kararı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:43
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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle zirve iddiasını ispatlayan Galatasaray, çıkışını sürdürmek istiyor.


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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

3 puandan başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor.


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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin son durumu merak edilirken deneyimli teknik adam 2 futbolcuyla ilgili kararını verdi.

İşte Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11

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Fatih Terim Radamel Falcao için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Hatayspor 11'i

FATİH ÖZTÜRK

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