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Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Antrenmanda sakatlandı

G.Saray'a kötü haber! Antrenmanda sakatlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan genç isim , antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'da bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi haline gelen , idmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrasında netleşecek.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

, Marcelo Saracchi ve , kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

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