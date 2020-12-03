Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Antrenmanda sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan genç isim Taylan Antalyalı, antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi haline gelen Taylan Antalyalı, idmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrasında netleşecek.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

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