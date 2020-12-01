Taylan Gerrard Antalyalı! Galatasaraylıların kahramanı oldu

“Ben Galatasaray’a yatmaya değil efsane olmaya geldim” dedi ve bu hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Orta sahayı geçilmez hale getiren Taylan, bir de müthiş gol atınca İngilizlerin ünlü ismiyle anılmaya başladı.

Mıchael Jean Seri ve Mario Lemina ayrılmış ve sezon başladığında Fatih Terim, "regista alın" diye isyan ediyor, orta sahadaki büyük boşluğa işaret ediyordu. Kulübün içinde bulunduğu mali durum nedeniyle sadece Etebo kadroya eklenirken sarıkırmızılı takıma transferi sonrasında, "Ben Galatasaray'a yatmaya değil efsane olmaya geldim" diyen Taylan Antalyalı'ya forma yolu da açılıyordu. Hazırlık maçlarında formayı kimselere bırakmayacağının sinyallerini veren 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in start almasının ardından da yavaş yavaş orta sahadaki varlığını hissettirmeye başladı.

TÜM MAÇLARDA İLK 11'DE GÖREV YAPTI

Ligde 10 hafta geride kalırken giderek yükselen grafiği ile 10 maça da ilk 11'de başladı. Sadece Alanya maçında o da 82. dakikada oyundan alındı. Orta sahada top kesmesi, oyunu başlatması, hücuma katılması ve başarılı paslarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamaya başladı. Son olarak oynanan Çaykur Rize ise Taylan için adeta tavan yaptığı maç oldu. Orta sahanın yükünü tek başına sırtlanan genç yıldız, bunun üzerine 4-0 kazanılan maçta ceza sahası dışından nefis bir gol de atınca halka tamamlanmış oldu. Taraftarların Steven Gerrard'a benzettiği oyuncu, daha çokça adından söz ettirecek gibi görünüyor.

BABASI SERVİSLE GİDİP GELDİ

Galatasaray'da yıldızı parlayan Taylan Antalyalı'nın ilginç bir hikayesi var. O dönemin Bucaspor Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Eylül 2009'da TFF U15 Ege Bölge Karması Seçmeleri'ni izlemek için Atatürk Stadı'na gitti. Yanında bir yıl önce Salih Uçan'ı keşfeden Zafer Bilgetay vardı. Maç oynanırken Taylan, sağ iç koridorunda topu kaptıktan sonra 25-30 metrelik driplingin ardından asist yaptı.

Kısa süre sonra benzer bir çıkış daha yaptı. Özkan "Bu çocuğu alabiliyorsak alalım, diğerlerini siz izlersiniz" dedi. Muğlaspor'dan Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için ailesini ziyarete gitti. Annesi ve babasını İzmir'e taşınmaya ikna etti. Baba Nami Antalyalı, kendisine ayarlanan Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki işine 4 yıl boyunca oğlunun hatırına servisle gidip geldi.

TAKIMIN EN AZ KAZANANI

Başarılı futbolu ile göz kamaştıran Taylan, Türkiye'ye gelirken önce ücreti konuşan ve çoğunlukla aldığı paranın üzerine yatan yabancı oyunculara inat aldığı düşük ücretle dikkat çekiyor. G.Saray'da Falcao yılda 5 milyon, Feghouli 3 milyon 850 bin euro, Babel 2.5 milyon euro, Diagne 2 milyon 350 bin euro alırken takımın en istikrarlı ismi Taylan ise sadece 230 bin euro kazanıyor. Üstelik bu ücret sadece bir maça çıkan Sekidika'nın (250 bin euro) aldığından da az...

CESUR YÜREK

Bu sezon 10 maçta görev yapan, gözünü budaktan sakınmayan ve aldığı tüm darbelere 'bana mısın' demeyen Taylan Antalyalı için Galatasaray Kulübü'nden de "Cesur yürek" paylaşımı geldi. Mel Gibson'ın başrolde olduğu kült filmin afişine 'Taylan' montajı yapılırken bu paylaşım büyük beğeni topladı.

NE ZAMAN MİLLİ TAKIM!

Galatasaray'da adından söz ettiren Taylan Antalyalı'nın gözü artık Şenol Güneş'te... Son oynanan milli maçlarda kadroda ismini görmeyi bekleyen ancak henüz çağrı alamayan başarılı futbolcu, bir gün milli formayı giyeceğine gönülden inanıyor. Feghouli başta arkadaşları da bu konuda genç yıldıza destek oluyor.

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