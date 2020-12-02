02 Aralık 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da forma rekabeti kızıştı

Forma rekabeti kızıştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Fatih Terim, ve Rizespor maçlarında eksikler nedeni ile yedek oyunculara şans vermişti. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne bu süreçte yıldızını parlatan isimler oldu.

Fatih Terim, ve Rizespor maçlarında eksikler nedeni ile yedek oyunculara şans vermişti. Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne bu süreçte yıldızını parlatan isimler oldu. Sarı-kırmızılı takımda Babel, , Omar takıma katılırken gözler 'e çevrildi. Ancak tecrübeli hocanın kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği, bu nedenle maçına da kadrosu ile çıkmayı planladığı öğrenildi.
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