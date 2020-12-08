'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde genç ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelere şimdiden başladı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre; Cimbom, ülkesinde "Geleceğin Salah'ı" olarak anılan o golcü ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...
Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.
MOSTAFA MOHAMED GELİYOR
Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.
"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI
Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...
Buna göre Mohamed, Galatasaray ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.
23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları