'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde genç ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelere şimdiden başladı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre; Cimbom, ülkesinde "Geleceğin Salah'ı" olarak anılan o golcü ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

MOSTAFA MOHAMED GELİYOR

Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...