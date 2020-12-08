08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde genç ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelere şimdiden başladı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre; Cimbom, ülkesinde "Geleceğin Salah'ı" olarak anılan o golcü ile anlaşmaya vardı. İşte o isim ve tüm detaylar...

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son olarak 'in 10. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

basınında yer alan bilgilere göre , ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

MOSTAFA MOHAMED GELİYOR
Şu anda kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI
Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

Buna göre Mohamed, ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

'Yeni Salah' Galatasaray'a geliyor! Anlaşma sağlandı

23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.

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