Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Son 15 sezonun en iyisi
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, son 5 deplasmanda maçında 12 puan toplayarak fobisini yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2005/2006 sezonundaki 4 galibiyet ve 1 beraberlik alınan sezon başlangıcına en çok yaklaştığı dönemi yaşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı. Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.
GEÇEN YIL 1 GALİBİYET ALDI
Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan Galatasaray, geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti. Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.
(Sabah)
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