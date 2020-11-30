30 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Son 15 sezonun en iyisi

Dikkat çeken istatistik! Son 15 sezonun en iyisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında deplasmanda 'u 4-0 mağlup eden , son 5 deplasmanda maçında 12 puan toplayarak fobisini yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2005/2006 sezonundaki 4 galibiyet ve 1 beraberlik alınan sezon başlangıcına en çok yaklaştığı dönemi yaşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

deplasmanından 3 puanla dönen , son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı. Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.

GEÇEN YIL 1 GALİBİYET ALDI

Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan Galatasaray, geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti. Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.

(Sabah)

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