Galatasaray krizden güçlenerek çıktı!

Milli arada önemli eksikler veren G.Saray, Kayseri karşısında etkili futbolunu sonuca çeviremedi ama Rize’de adeta patlama yaptı. Bu sezon ilk kez 4 gol atmakla kalmadı; Mbaye Diagne’yi de kazandı. Taraftarını mest etti.

Galatasaray küllerinden doğdu. 7 eksikle gittiği Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönerek sert esen rüzgarı arkasına almayı başardı. Geçen hafta Kayserispor karşısında oynanan etkili futbol, yakalanan pozisyonlara karşın kaybedilen iki puan keyifleri oldukça kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Younes Belhanda gibi önemli eksiklilerin yanına bir de Saracchi eklenmişti. Son yıllarda çok zorlu geçen Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi endişe duyanların sayısı ise az değildi.

YEDEKLER SAZI ELİNE ALDI

Ancak Fatih Terim ve öğrencileri eksik olmalarına rağmen çok inançlıydı. Kayserispor karşısındaki kıvılcım Rize'de yangına döndü ve rakibini sahadan sildi. Galatasaray, Karadeniz ekibinin ağlarına tam 4 gol yolladı ve bu sezon ilk defa bir lig maçında 4 gole ulaştı. As oyuncuların yokluğunda Diagne 3 golle bu kez yıldızını parlatan isimdi. Ayrıca Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Marcao, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli ve Oğulcan da öne çıkan isimlerdi. Üstüne asların da takıma katılmasıyla Aslan'ın çıkışını katlayarak sürdürmesi bekleniyor.

DEPLASMAN FOBİSİNE SON

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray, deplasmanda kazandığı puanlarla dikkat çekiyor. Sarı- kırmızılılar şimdiye kadar topladığı 20 puanının 12'sini dış sahada elde etti. Son olarak Rize'yi farklı geçen Aslan, oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Türk Telekom Stadı'nda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 5'ini kazanabilmişti.

KARANTİNA BİTİYOR

Galatasaray'da koronavirüse yakalandıkları için karantina sürecinde olan 5 futbolcu, testlerinin negatif çıkması kesinleştikten sonra önümüzdeki hafta hazır oldukları takdirde forma giyebilecek. 7 eksikli haftadan 3 puanla dönen Galatasaray'ın, Hatay maçına tam kadro çıkması bekleniyor.

5 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom son olarak 5. haftada evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

(Fotomaç)

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