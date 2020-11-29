29 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara geri döndü!

Ve Muslera sahalara geri döndü!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Galatasaray'da müjdeli gelişme... Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir sakatlığı bulunan , takımla birlikte sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yıldız kalecisi , annesinin vefatı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Tecrübeli file bekçisinin, İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Muslera'nın gelişini Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin duyurdu. Çetin, Muslera'yla birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kardeşim gelmiş" ifadesini kullandı.

Uruguaylı kaleci için G.Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı."

Muslera'nın ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.

Cimbom'dan kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'dan kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı... Cimbom'dan kanat harekatı! 18'lik yıldız adayı...
Aslan'a Barça benzetmesi! Tiki-taka... Aslan'a Barça benzetmesi! "Tiki-taka..."
Maçın önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar Maçın önüne geçen o ses! "Federasyondan aradılar"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör