Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara geri döndü!

Galatasaray'da müjdeli gelişme... Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir sakatlığı bulunan Fernando Muslera, takımla birlikte sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, annesinin vefatı nedeniyle bir süre önce ülkesi Uruguay'a gitmişti. Tecrübeli file bekçisinin, İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Muslera'nın gelişini Galatasaray A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin duyurdu. Çetin, Muslera'yla birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kardeşim gelmiş" ifadesini kullandı.

Uruguaylı kaleci için G.Saray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı."



Muslera'nın ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.

🧿 👍 Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. 💪 pic.twitter.com/SntoxJzqfr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 29, 2020

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