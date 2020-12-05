Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcu ve bir personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.



Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.