Galatasaray'da Fatih Terim o soruna dikkat çekti! Rizespor maçında...
Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Baştan sonra üstün oynayan sarı-kırmızılılar, birçok pozisyona girse de sonunu getirememişti. Tecrübeli teknik adam son vuruşlardaki soruna dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybeden Galatasaray, maçta yaptığı hücumlarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleye çektiği 27 şutta 12 isabet sağlasa da attığı tek gol penaltıdan gelmişti.
Çaykur Rizespor'la oynanacak maç öncesi teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarı geldi. Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan idmanlarda ofanif oyuncularıyla yakından ilgilendi ve yaptığı görüşmelerde, "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.
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