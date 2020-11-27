27 Kasım 2020, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim o soruna dikkat çekti! Rizespor maçında...

Terim o soruna dikkat çekti! Rizespor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo 'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Baştan sonra üstün oynayan sarı-kırmızılılar, birçok pozisyona girse de sonunu getirememişti. Tecrübeli teknik adam son vuruşlardaki soruna dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada 'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybeden Galatasaray, maçta yaptığı hücumlarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleye çektiği 27 şutta 12 isabet sağlasa da attığı tek gol penaltıdan gelmişti.

'la oynanacak maç öncesi teknik direktör 'den oyuncularına uyarı geldi. Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan idmanlarda ofanif oyuncularıyla yakından ilgilendi ve yaptığı görüşmelerde, "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.

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