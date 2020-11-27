27 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim orta saha kararını verdi! Salih Uçan Galatasaray yolunda

Yönetimle transfer görüşmesi! Terim o yıldızı istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

9 haftalık süreçte Süper Lig’in en yüksek reytinge sahip 2. oyuncusu oldu. Tecrübeli hoca , yönetimden ile şimdiden görüşülmesini istedi.

Galatasaray'da seçim ileri tarihe ertelenirken ara transfer için çalışmalar başladı. , özellikle orta sahaya takviye yapılmasını beklerken listesine aldığı oyuncuların başında da eski Fenerbahçeli oyuncu geliyor. Birçok takımda forma giydikten sonra 'a giden ve kendisini yeniden göstermeyi başaran Salih Uçan, Who Scored'in istatistiklere göre geride kalan 9 haftalık süreçte Süper Ligin en yüksek reytinge sahip ikinci oyuncu oldu.

TAM BİR REGİSTA

Takım arkadaşı Davidson'un (7.54) arından 7.50'lik reytingiyle zirvede yer alan Salih Uçan 566 dakikada 1 gol attı. Yüzde 85.6 isabetli pas yapıp, 1.3 şut istatistiği yakaladı. 2.4 top çaldı. 1.3 top kesti. 1.4 kilit pas verip, 1.9 adam geçme yüzdesiyle oynadı. 9 haftada ortalama 45.1 pas yaparak Alanyaspor'un liderliğini eline aldı. Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor. (Fotomaç)
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