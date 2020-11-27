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Hıncal Uluç: Fatih Terim Galatasaray ile alay etti

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray - Kayserispor maçına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fatih Terim, Galatasaray ile alay etti." dedi.
27.11.2020
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