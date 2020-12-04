04 Aralık 2020, Cuma

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Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da corona virüsü şoku! 4 vaka birden

G.Saray maçı öncesi Hatayspor'da corona şoku! 4 vaka birden
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

'in 11. haftasında deplasmanında konuk olacak 'da 3 futbolcu ve 1 personelde corona virüsüne rastlandı. | Son dakika haberleri

ekibi 'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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