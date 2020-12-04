Galatasaray maçı öncesi Hatayspor'da corona virüsü şoku! 4 vaka birden
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanında konuk olacak Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve 1 personelde corona virüsüne rastlandı. | Son dakika haberleri
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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