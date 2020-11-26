26 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer çağrısı! O bölgeye takviye istedi

Terim'den yönetime transfer çağrısı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

Teknik Direktörü , 'in 9. haftasında oynanan maçı sonrasında yönetimden forvet transferi istedi.

maçından sonra yönetimle görüşen devre arasında mutlaka forvet takviyesi istedi. Sık sakatlanmayan, yaşı genç, penaltı dışında da gol atabilecek bir forvet istediğini söyledi. Regista ve hızlı sol açık transferlerinin kenara alınarak acilen golcü sorununun çözülmesini talep etti. Geç kalınmaması için listede yer alan isimlerle bir an önce temaslara başlanması gerektiğini kaydetti.

(Fotomaç)

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