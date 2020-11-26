Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer çağrısı! O bölgeye takviye istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Kayserispor maçı sonrasında yönetimden forvet transferi istedi.

Kayserispor maçından sonra yönetimle görüşen Fatih Terim devre arasında mutlaka forvet takviyesi istedi. Sık sakatlanmayan, yaşı genç, penaltı dışında da gol atabilecek bir forvet istediğini söyledi. Regista ve hızlı sol açık transferlerinin kenara alınarak acilen golcü sorununun çözülmesini talep etti. Geç kalınmaması için listede yer alan isimlerle bir an önce temaslara başlanması gerektiğini kaydetti.

(Fotomaç)

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