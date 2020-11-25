25 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Sorunlar ortaya çıktı! Fatih Terim'den rotasyon sinyali

Sorunlar ortaya çıktı! Terim'den rotasyon sinyali
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

'da Diagne formsuzluğu, Falcao ise sakatlıkları nedeniyle bezdirdi. Kaleci Fatih yine ceza sahası dışından gol yedi. Feghouli, Emre Akbaba net pozisyonları harcadı. Kulübe hiç güven vermedi ve gözler bir kez daha Terim’e çevrildi.

'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip üst üste aldığı 3 galibiyete rağmen futbol olarak fazla da beğenilmemişti. Tüm bunlara bir de milli arada 5 oyuncunun Kovid 19'a yakalanması ve 3 oyuncunun sakatlığı eklenince takımın ritmi iyice bozuldu. Bu durum maçına da net bir şekilde yansıdı. Cimbom, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamladı. Tek golünü penaltıdan buldu. Oyun ve istatiksel olarak rakibine üstünlük sağlamasına rağmen skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki 10'uncu puan kaybını yaşadı.


Galatasaray, karşısında pozisyon olarak üstündü. Ligde en çok şut attığı, en çok gol pozisyonuna girdiği ve en az gol pozisyonu verdiği maçı oynadı. Maçı 27 şut ile tamamlarken buna karşılık 12 isabette bir gol atabildi. Maç sonunda de bu duruma işaret ederken "Kayserispor'u kutluyorum. Aldıkları puan için tebrik ediyorum. Bir isabetli şutları var o da gol. Futbolda demek ki 27 şut atmak bir şey ifade etmiyor içeri atamadıktan sonra" dedi. Tecrübeli hocanın, bugünden itibaren yeni arayışlara girmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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