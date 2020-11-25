25 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Galatasaray, 'nun tedavisinin sürdüğünü; Luyindama, Saracchi, Emre Taşdemir ve Etebo'nun ise takımdan ayrı salonda çalıştıklarını açıkladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisine devam edilirken, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Galatasaray, 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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