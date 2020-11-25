Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Radamel Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü; Luyindama, Saracchi, Emre Taşdemir ve Etebo'nun ise takımdan ayrı salonda çalıştıklarını açıkladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı.
Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.
Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.
Galatasaray, 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
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