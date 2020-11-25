25 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da sudan ucuz kahraman: Taylan Antalyalı

Sudan ucuz kahraman!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2020

'da sudan ucuz oynayan büyük katkı verdi. Yılda 230 bin Euro alan Taylan; Falcao, Feghouli, ve Babel’den daha verimli oldu.

'da farkı… Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve 'yi istikrar açısından da geçti.

YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI

Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.

TAKIMIN YENİ SAHA İÇİ LİDERİ

Ligde 9 maçın hepsinde oynayan Taylan, 3 kez de Avrupa Ligi'nde forma giydi. Taylan transfer yapılmayan 6 numaralı pozisyonun kurtarıcısı olurken yeni saha içi lideri oldu.

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sorunlar ortaya çıktı! Terim'den rotasyon sinyali Sorunlar ortaya çıktı! Terim'den rotasyon sinyali
İşte Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk... İşte Terim'in transferinden vazgeçtiği isim! Fatih Öztürk...
Cimbom'da Rizespor mesaisi başladı! Falcao... Cimbom'da Rizespor mesaisi başladı! Falcao...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör