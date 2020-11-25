Galatasaray'da sudan ucuz kahraman: Taylan Antalyalı
Galatasaray'da sudan ucuz oynayan Taylan Antalyalı büyük katkı verdi. Yılda 230 bin Euro alan Taylan; Falcao, Feghouli, Diagne ve Babel’den daha verimli oldu.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı farkı… Sarı- Kırmızılı takımda forma giyen 25 yaşındaki oyuncu performansıyla takımın yıldızlarını geride bıraktı. 12 resmi maçın hepsinde oynayan Taylan sakatlık nedir bilmezken Falcao, Feghouli, Babel ve Diagne'yi istikrar açısından da geçti.
YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI
Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, Ryan Babel 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.
TAKIMIN YENİ SAHA İÇİ LİDERİ
Ligde 9 maçın hepsinde oynayan Taylan, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Taylan transfer yapılmayan 6 numaralı pozisyonun kurtarıcısı olurken yeni saha içi lideri oldu.
(Takvim)
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