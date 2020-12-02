İspanyol basını duyurdu! Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda uzak olan Radamel Falcao ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi, Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımla olan bağını kopardığını ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı ve büyük umutlar beslediği Falcao konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı
Fotomaç'ın AS Gazetesi'nden derlediği habere göre; sarı-kırmızılı kulüpte artık 'istenmeyen adam' ilan edildiği ifade edilen Falcao'nun da kulübüyle olan bağını sonlandırdığı iddia edildi.
Haberin detaylarında kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarın kendisinden oldukça şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği ve Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılacağı aktarıldı.
İĞNEYLE MAÇA ÇIKMAYI REDDEDİYOR
Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, Kolombiyalı golcünün hafif veya ağır sakatlık fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi. Ayrıca Galatasaray kritik maçlara çıksa dahi Falcao, iğne ile maça çıkmayı reddediyor ve kulübüyle olan bağını koparmış durumda.
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