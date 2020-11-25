25 Kasım 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı! Kayserispor maçında...

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maç sonu 5 dakika uzatma verilmesine isyan etmişti. Tecrübeli teknik adam bu isyanında haklı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:07
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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı! Kayserispor maçında...

Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken Ajanspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu. Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı! Kayserispor maçında...

İşte pozisyonlar ve kaybolan süreler:
47:15 Fernandes'in Taylan'a faulü / +60 saniye
54:01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü / +26 saniye
57:59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü / +33 saniye
59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı) / +185 saniye

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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı! Kayserispor maçında...

65:44 Faul artı oyuncu değişikliği / +15 saniye
67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye
70:11 Kayseri gol / +58 saniye
71:57 Faul / +43 saniye

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Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu isyanında haklı çıktı! Kayserispor maçında...

82:17 Aut artı sakatlık / +76 saniye
85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri / +39 saniye
Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)

(Fotomaç)

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