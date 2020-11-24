Porto'nun transferde hedefi Hulk! Galatasaray da istiyordu...
Kariyerini Çin ekiplerinden Shanghai SIPG'de sürdüren Hulk için Galatasaray'ın istediği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız için eski kulübü Porto'nun da transferde devrede olduğu yazıldı. İşte Portekiz temsilcisinin 34 yaşındaki oyuncuya önerdiği yıllık maaş... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Çin'deki kariyeri gelecek ay sona erecek olan Brezilyalı futbolcu Hulk, sözleşmesini uzatmayarak üst düzey bir kulüpte forma giymek istediğini açıklamıştı. Adı Galatasaray'la da anılan golcü oyuncu için ilk teklif, eski takımı Porto'dan geldi.
İlk olarak Portekiz ekibinin yıllık 1.5 milyon euro'luk maaş teklifini kabul etmeyen Hulk için ikinci teklif yapıldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre 2009-2012 yıllarında formasını giyen eski yıldızını mutlaka transfer etmek isteyen Porto, bu kez yıllık 2.5 milyon euro önerecek.
Aynı haberde bir MLS takımının yıllık 4.2 milyon euro önerdiği bilgisi de paylaşılırken, adı açıklanmayan bir Arap kulübü ile Zenit'in de Hulk'u listesine aldığı kaydedildi. Oyuncunun tercihinin ise Brezilya da Portekiz olmasının beklendiği ifade ediliyor.
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