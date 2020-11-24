Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert eleştiri! "Kadıköy'de şampiyon olduğunda..."

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede sonrası Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Türkiye'de yatan kalkmıyor" ifadelerini kullanırken, Ahmet Çakar'dan sert bir eleştiri geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.

Radamel Falcao'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

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