24 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert eleştiri! "Kadıköy'de şampiyon olduğunda..."

Ahmet Çakar'dan Terim'e sert eleştiri! Kadıköy'de şampiyon olduğunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında 'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede sonrası Galatasaray'ın teknik direktörü , "Türkiye'de yatan kalkmıyor" ifadelerini kullanırken, 'dan sert bir eleştiri geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sahasında 'la 1-1 kaldığı Süper Lig 9. hafta kapanış maçı sonrası sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü basın mensuplarının karşısına çıkmış ve özellikle karşılaşmada verilen 5 dakikalık uzatmanın yetersizliğinden dert yanmıştı.

Usta yorumcu , Beyaz Futbol'da Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Terim'in yaptığı bu açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın 2011-12 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynadığı maçı örnek veren Ahmet Çakar şunları söyledi:

"Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011-12 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi o zaman, bugün alnından öperdim.

'nun bahşişi kadar kurulmuş Kayserispor takımına 11'e 10 oynuyorsun, haksız bir penaltı ile öne geçiyorsun, pis bir gol yiyorsun ve sonra hakem diyorsun. Bu ayıptır."

Maç sonrası flaş yorum! haberin devamı

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