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Galatasaray Çaykur Rizespor mesaisine başladı! Radamel Falcao...

Cimbom'da Rizespor mesaisi başladı! Falcao...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

'in 10. haftasında deplasmanına gidecek , bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan 'nun tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışma gerçekleştirdi.

Kolombiyalı futbolcu 'nun tedavisine devam edildi.

, yarın yapacağı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Eksik Aslan Kayseri'ye takıldı! haberin devamı

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