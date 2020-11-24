Karabağ şehidi Ferid Dursunov'un Galatasaray vasiyeti yerine getirildi

Azerbaycan 30 yıl sonra Dağlık Karabağ'da zafere ulaştı ve topraklarını özgürlüğe kavuşturdu. Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan'da, bu yolda şehit düşen askerler de oldu. O askerlerden biri olan Ferid Dursunov'un Galatasaray'la ilgili vasiyeti yerine getirildi.

Azerbaycan ordusunda görev yapan Ferid Dursunov'un, şehit olmasının ardından vasiyeti yerine getirildi. Dursunov, taraftarı olduğu Galatasaray bayrağının mezarında dalgalanmasını istemişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Şehit olursam mezarıma Azerbaycan bayrağı ile birlikte Galatasaray bayrağını asın' diyen ve vasiyeti yerine getirilen Şehit Ferit Dursunov ile birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Galatasaraylılık ölmez...

DİĞER