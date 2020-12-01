Galatasaray'da seçim iptal edildi!
Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık'ta gerçekleştirmeyi planladığı ancak İstanbul Valiliği tarafından ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un iptal edildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği tarafından ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Kovid-19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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