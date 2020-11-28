Fatih Terim: Galatasaray her yerde her zaman kazanmak ister
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih terim maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray, her yerde her zaman kazanmak ister" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Yılmaz Hoca'ya acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. İnşallah başaracaktır. Yılmaz Hoca da bir an evvel iyi haberlerini gönderir.
Fatih Terim Maradona da dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerdendi. Maradona'yı yakından izleme fırsatım olmuştu. Dünyanın gösterdiği ilgiyi hak eden bir isimdi.
1985'te bıraktım. 1986 Dünya Kupası'na gazete görevlisi olarak gittim. Çok yakından izledim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı.
Geçen hafta muazzam bir ilk yarı oynayan 11'imizi sahaya sürmeyi uygun gördük. Bu çocuklara daha fazla övgü olmalıydı.
Oyun ve oyuncu alışkanlığı çok önemli, bunu yakalayamıyoruz. Birbirine alışmış olan oyuncuların, alışmış olduğu oyunları oynamak büyük bir avantaj ve biz bunu yakalayamıyoruz. Galatasaray, her yerde her zaman kazanmak ister.
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