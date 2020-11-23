Hedef 4'te 4! Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Milli araya 3'te 3 yaparak giren Galatasaray, Kayserispor'u yenerek galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyor. Öte yandan corona virüsü salgınına yakalanan Babel, Arda Turan, Omar Elabdellaoui ve ismi açıklanmayan 2 futbolcu Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Eksik Galatasaray'a karşı mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kayserispor'da ise 3 eksik bulunuyor. Mücadelede öncesi futbolseverler mücadele hakkında tüm detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray maçını canlı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Galatasaray Türk Telekom Arena'da HES Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşma öncesi bilinmesi gerekenler, muhtemel 11'ler, maçın hakemi gibi tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kayserispor maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19:30'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den de canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, EMRE AKBABA, EMRE KILINÇ, ÖMER BAYRAM, FEGHOULI, DIAGNE
KAYSERİSPOR: LUNG, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, CAMPANHARO, ACKAH, LENNON, FERNANDES, HASAN, ALIBEC
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray - Kayserispor maçını Turgut Doman yönetecek. İsmail Şencan (Yardımcı Hakem), Süleyman Özay (Yardımcı Hakem), Caner Ak (4. Hakem) Turgut Doman'ın yardımcılıklarını üstlenecek.
8 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Emre Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 oyuncu da müsabakada görev alamayacak. Tedavisi süren Radamel Falcao'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacakken, deneyimli teknik adamın Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi.
LINNES VE DONK GÖREVE
Galatasaray'da Elabdellaoui ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Martin Linnes ve Ryan Donk, Hes Kablo Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.
KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK
Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR SON 5 MAÇ
02/02/20 Galatasaray 4-1 Kayserispor
30/08/19 Kayserispor 2-3 Galatasaray
20/04/19 Galatasaray 3-1 Kayserispor
10/11/18 Kayserispor 0-3 Galatasaray
22/01/18 Kayserispor 1-3 Galatasaray
Kayserispor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçını da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda en az üçer gol kaydetti.
49. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi.
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