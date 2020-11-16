16 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu

Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve galibiyet serisi oluşturan Galatasaray'da Omar ve Babel milli takımda corona virüsüne yakalanmış, Luyindama ise sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan 'nun ise dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, 'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti. Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, maçında sahada olacak. Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla 'in hücum hattında eli rahatladı.

KANATLAR YİNE FEGHOULI VE ARDA

İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor.

2 HAFTAYI KAÇIRDI

Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı. (Sabah)

G.Saraylı yıldız corona virüsüne yakalandı! Kadrodan çıkarıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'da seçim heyecanı! Liseli başkan... Cimbom'da seçim heyecanı! Liseli başkan...
Terim ne karar verecek? Süreci yakından takip ediyor Terim ne karar verecek? Süreci yakından takip ediyor
Aslan'da Luyindama korkusu! Sakatlığı... Aslan'da Luyindama korkusu! Sakatlığı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör