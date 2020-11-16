Galatasaray'da Radamel Falcao'nun dönüş tarihi belli oldu
Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve galibiyet serisi oluşturan Galatasaray'da Omar ve Babel milli takımda corona virüsüne yakalanmış, Luyindama ise sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ise dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, Radamel Falcao'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti. Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, Kayserispor maçında sahada olacak. Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla Fatih Terim'in hücum hattında eli rahatladı.
KANATLAR YİNE FEGHOULI VE ARDA
İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı. Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor.
2 HAFTAYI KAÇIRDI
Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı. (Sabah)
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