Galatasaray'dan transferde Alexis Sanchez bombası!

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına erken başladı. Bu kapsamda İspanyol basınından sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Cimbom, Alexis Sanchez'i kadrosuna katabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Radamel Falcao'nun sakatlıkları Mbaye Diagne'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray dev bir isim ile anılıyor. Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez sarı-kırmızılı ekibe yazıldı. Topçular'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Şilili golcü burada istediği performansı gösterememişti. Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldızın performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

BONSERVİS ÖDEMEDİ

Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibin kadrosuna dahil oldu. Ancak İnter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Bunun ardından Sanchez için bomba bir transfer iddiası gelirken İspanyol basını, İnter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini kaydetti. Fichajes, Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığını vurguladı.

FALCAO VE SNEIJDER GİBİ

Radamel Falcao ve Sneijder örneklerini veren İspanyollar, Alexis Sanchez'in de bu iki yıldız gibi kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini kaydetti. Barcelona ve Arsenal'den sonra kendisini bir türlü gösteremeyen Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. (Fotomaç)

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