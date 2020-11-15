15 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama milli takımda yine sakatlandı!

Luyindama'dan kötü haber!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. , oyuncunun antrenmanda sakatlandığını duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Omar'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyurulmasının ardından bir kötü haber de 'dan geldi. , tecrübeli oyuncunun, antrenmanda sakatlandığını milli maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Luyindama'nın geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağları yırtılmış ve sezonu kapatmıştı.

Omar Elabdellaoui hangi maçlarda forma giyemeyecek? haberin devamı

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