Galatasaray'da Luyindama milli takımda yine sakatlandı!

Çin2in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve futbolda da etkisini göstermeye devam ediyor. Milli ara devam ederken Norveç Milli Takımı forması giyen Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Omar Elabdellaoui'nin kaç maçta oynayamayacağı merak konusu oldu. İşte Omar Elabdellaoui'de son durum...