Galatasaray'da seçim bilmecesi
Galatasaray Yönetimi, 14 Aralık'ta mali kongre, 26 Aralık'ta ise olağanüstü kongre kararı aldı. Fakat pandemi nedeniyle bu kongrelerin yapılamama riski var. | Son dakika Galatasaray haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın sadece siyasi parti değil, ülke genelindeki tüm STK'ları da kapsadığı öğrenildi. Bu yüzden Galatasaray'ın yeni bir kongre için izin alabilmesinin zor olduğu belirtildi.
İZİN ALINMADI
Galatasaray yönetimin yaptığı genel kurul çağrısının hukuken geçersiz olduğu iddia edilmişti. 13 Kasım'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulu çağrısının dernekler masasından cevap alınmadan yapıldığı için yasa dışı olduğunu ifade eden Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Şu an itibariyle divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok" demişti. (Fotomaç)
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