24 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ilk kez 11’de forma giydi

Oğulcan ilk kez 11’de forma giydi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı.

Sezon başında transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de çıktı. Galatasaray'da daha önce iki maçta sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, eksikler nedeniyle formayı kaptı. Sağ kanatta forma giyen futbolcunun maç eksikliği hissedilirken zaman zaman forvet gibi oynadı. Maçın 57. dakikasında Mbaye Diagne'nin pasında şut açısı da yakaladı ancak defansı aşamadı. Maçın 69. dakikasında oyundan alındı.

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